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Doğalgaz Dönüşümü

Yozgat’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçelerde bulunan okullarda başlatılan doğalgaz dönüşüm çalışmaları sürüyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:47
Doğalgaz Dönüşümü

İlçelerde katı yakıtla ısınan okulların doğalgaz dönüşümleri kapsamında Boğazlıyan TOKİ İlkokulu, Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Çekerek Akbay İlkokulu, Sarıkaya 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu, Şefaatli Şehit Osman Belkaya İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu’nun doğalgaz dönüşmeleri yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, doğalgaz dönüşüm çalışmaları için 1 milyon 645 bin lira harcadıklarını belirterek, ‘’ İlimize, İlçelerimize ve okullarımıza hayırlı olmasını dileyerek, Devlet Ricalimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim’’ dedi.

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