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Doğalgaz çalışması

Sarıkaya ilçesinde doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılıyor.

31 Mayıs 2020 Pazar 23:44
Doğalgaz çalışması

SARIKAYA ilçesinde 2018 yılında doğalgaz kullanımına başlanmasının ardından kullanım alanını genişletme çalışmaları devam ediyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bu sene yapılması planlanan yaklaşık 10 kilometre doğalgaz ağı çalışmasının başlatıldığını söyledi. Başkan Açıkel, ilçeye doğalgaz gelmesiyle birlikte 2 bin konutun doğalgaz verilebilir durumda olduğunu vurguladı. Başkan Açıkel, "İlçe sakinlerimiz doğalgazın gelmesi noktasında büyük gayret saf etti. Abonelik konusunda duyarlı davranarak kısa sürede bu işlemleri tamamlayarak bugüne gelmemize büyük katkı sağladılar. Şimdi ise taleplerin karşılanıp, daha fazla kişinin doğalgaz kullanabilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz çalışması
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