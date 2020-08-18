Doğalgaz çalışması başladı

AKDAĞMADENİ ilçesinde, pandemi önlemleri kapsamında bir süre ertelenen doğalgaz çalışmalarına yeniden başlanıldı. Akdağmadeni İlçesinin 11 mahallesini de kapsayan çalışmalar kapsamında bu yıl içerisinde yaklaşık 30 kilometre hat çekimi yapılacağı bildirildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Korona Virüs sebebiyle 3 ay gibi bir süre ertelenen ve yeniden başlayan doğalgaz çalışmaları tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde devam edecektir’’ dedi. Yalçın, doğalgaz çalışmaları devam ederken kazı sonrası bozulan yollarda zaman kaybetmeden tadilat çalışmalarının yapılacağını bildirdi. Yalçın, ‘’Bu yıl içerisinde ilçemizin büyük bir kısmında doğalgaz çalışmaları tamamlanmış olacak. Mahallelerimizde başlayan çalışmalar çarşı merkezinde devam edecektir. Bizlerde bu süreçte hızlı ve etkili bir şekilde yollarımızda tadilat çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gayretlerimiz sonucunda ilçemizde yaklaşık 30 kilometre doğalgaz hattı çekilecek, birçok ekip eşzamanlı çalışma yürütecek, özellikle çarşı merkezinde yapılacak çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Çalışma süresince herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için doğalgaz çalışmalarını gün gün takip ederek, vatandaşlarımızın bu yıl özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için büyük gayret sarf edeceğiz’’ diye konuştu.