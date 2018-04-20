Doğalgaz çalışmaları hızlandı

Şefaatli halkının dört gözle beklediği ve hayal ettiği bir yatırım olan doğalgaz konusunda çalışmaların hızlandığını kaydeden Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ana boru hattı döşeme çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Bozkurt, ana boru hatların döşeme çalışmalarının ardından bu yıl ilçe merkezinde dağıtım borularının döşenmeye başlanılmasını beklediklerini kaydetti.