Doğalgaz çalışmaları devam ediyor

SARAYKENT Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçenin doğalgaza kavuşturulmasına yönelik başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Başkan Öçal, ilçede 32 kilometre hat döşenmesinin planlandığını hatırlatarak, çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü bildirdi. Başkan Öçal, ‘’Doğalgaz çalışmaları nedeniyle yollarımızda ciddi yıpranmalar oluşmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye olarak halkımızı sıkıntıya sokmamak için gerekli çalışmaları yapacağız. Ancak, çalışmalar tam bitmeden yollarımızda kalıcı yapma şansımız yok’’ diye konuştu.