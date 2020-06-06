Doğalgaz ağı genişliyor

YOZGAT’ta Doğalgaz firması olan Sürmeligaz Saraykent, Doğankent ve Dedefakılı bölgesinde doğalgaz hattı çalışmalarına start verdi. Önceki yıllarda doğalgaz için tespit çalışmaları yapılan bölgede gerekli projelendirme çalışmaları da bitirildi. Hat çekme işlemlerine ise törenle başlandı. Yılsonuna kadar devam edecek hat çalışmaları sonrasında Saraykent ilçesi ile birlikte Doğankent ve Dedefakılı beldelerine gaz verilmeye başlanacağı bildirildi. Saraykent ilçesinde düzenlenen kaynak törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı. Başer, çevre gününde çevre dostu olan doğalgaz ile Sarayken ilçesiyle birlikte, Doğankent ve Dedefakılı’yı bu hizmete kavuşturmanın ilk kaynağını hep birlikte yaptıklarını söyledi. Başer, ‘’Bizim siyaset anlayışımızda aldatmak yok, hile yok. Ne söz vermişsek onu yerine getirmek de boynumuzun borcu. Seçimlerde Belediye Başkanımız Ahmet Öcal söz vermişti, aradan bir yıl geçtikten sonra pandemi süreci olmasına rağmen yoğun bir süreçte Ankara’da takip etmek suretiyle de bu hizmeti ilçeye getirdi. Bu hizmetin gelmesinde tatbiki Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın altında imzası var. Huzurlarında bir Yozgatlı olarak teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Ayrıca bu doğalgazın buraya gelmesinde Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay’ın da emeği vardır, imzası vardır hemşerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.