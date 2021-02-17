Doğalgaz ağı genişliyor

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 2018 yılının Şubat ayı içerisinde ilçenin doğalgaza kavuşturulduğunu hatırlatarak, abone sayısının artırıldığını, ilçenin büyük bölümünde doğalgaz kullanılabildiğini kaydetti. Başkan Açıkel, kalan mahalle ve yerleşim alanlarının da doğalgazla kavuşturulması noktasında gerekli girişimleri yaptıklarını, olumlu sonuç aldıklarını bildirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, Sürmeli Gaz yetkilileri ile yapmış oldukları yoğun görüşmeler neticesinde bu yıl hizmet planında 17 kilometre uzunluğunda yeni doğalgaz hat yapımı konusunda mutabık kalındığını bildirdi. Başkan Açıkel, ‘’Bu da yaklaşık 2 bin yeni aboneye 2021 yılında doğalgaz hizmeti ulaşması demektir. Ayrıca bulundukları cadde ve sokak üzerinde doğalgaz hattı geçen, abonelik almayan 541 bina ve bin 397 ev ve işyerinin de en kısa sürede aboneliklerini alarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir’’ diye konuştu. (Seyfettin Sağlam)