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Doğalgaz Abonelerine kolaylık

Sürmeli Gaz Yozgat İşletme Müdürlüğü, Covit-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, abonelerine kolaylık sağlayarak, doğal gaz işlemlerinin ev ortamında internet üzerinden yapılabilmesine yönelik altyapı oluşturdu.

24 Kasım 2020 Salı 00:43
Doğalgaz Abonelerine kolaylık

YOZGAT Sürmeli Gaz İşletme Müdürü İhsan Salman, Covit-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle abonelerin mağdur olmamaları amacıyla internet üzerinden işlemlerin yapılabilmesine yönelik altyapı çalışmasının tamamlanarak, uygulamaya konulduğunu söyledi. Salman, ‘’Doğal Gaz işlemleri, ev konforunda online kanallar ile mobil uygulamasından, e-devlet platformu üzerinden ve 444 0 187 çağrı merkezimizden gerçekleştirilebilmektedir. Doğal Gaz abonelik işlemleri, bağlantı ön başvuru, sözleşme, fesih (kapatma), borç sorgulama, proje bilgisi sorgulama, tesisat kontrol randevu bilgisi sorgulama, geçmiş dönem faturaları sorgulama, istek/şikayet artık online olarak yapılabilmektedir’’ dedi. Sürmeli Gaz İşletme Müdürü Salman, Covit-19 salgınının yayılımının önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kalabalık alanlardan mümkün olduğunca uzak durulması tavsiye edildiğini hatırlattı. Salman, ‘’Lütfen bu çağrıya uymak için gerekli önemleri hep birlikte alalım. Sizler için şirketimiz, abonelik; başvuru, sözleşme, fesih (kapatma) gibi diğer tüm işlemlerinizi doğal gaz hizmet merkezlerine gelmek yerine online işlemlerle evinizden yapabileceğiniz hizmeti sunmaktadır. 444 0 187 çağrı merkezimizden gerekli bilgileri anında edinebileceksiniz. İşlemlerinizi ofise gelmeden evinizin konforunda online işlemlerden, mobil uygulamamızdan, e-devlet platformu üzerinden ve 444 0 187 çağrı merkezimizden yapabilirsiniz. Bu konuda ülke genelinde alınan tedbirlere uyulması adına göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Sağlıklı günler dileriz” ifadelerini kullandı.

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Doğalgaz Abonelerine Kolaylık
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