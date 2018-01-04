Doğal yolla oluştu

Yozgat İl Genel Meclisi’nde il merkezinde bulunan ormanlık alanlar ele alındı. Raporda ormanlık alandaki ağaç türlerinin karaçam, sarıçam, sedir, mahlep, akasya, badem ve ceviz türlerinden oluştuğu belirtildi. İl Genel Meclisi Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Duran tarafından okunan raporda, doğal yoldan gelmiş ormanlık alan miktarının ise 208 bin 723 dönümden oluşup meşe, karaçam ve ardıç ağaçlarının yoğun olduğu dile getirildi. Komisyon Başkanı Mustafa Duran verilen rakamlara Çamlık Milli Parkı ve Fatih Tabiat Parkı içerisinde bulunan ormanlık alanların dahil olmadığını, söz konusu rakamların Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisindeki alanlar olduğunu da sözlerine ekledi.