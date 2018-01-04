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Doğal yolla oluştu

YOZGAT’ta bulunan 252 bin 550 dönüm ormanlık alanın 43 bin 823 dönümlük kısmının geçmişte yapılan ağaçlandırma çalışmasıyla meydana geldiği bildirilirken, 208 bin 723 dönümlük alanın ise doğal yollarla oluştuğu ifade edildi.

Doğal yolla oluştu

YOZGAT’ta bulunan 252 bin 550 dönüm ormanlık alanın 43 bin 823 dönümlük kısmının geçmişte yapılan ağaçlandırma çalışmasıyla meydana geldiği bildirilirken, 208 bin 723 dönümlük alanın ise doğal yollarla oluştuğu ifade edildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Doğal yolla oluştu

Yozgat İl Genel Meclisi’nde il merkezinde bulunan ormanlık alanlar ele alındı. Raporda ormanlık alandaki ağaç türlerinin karaçam, sarıçam, sedir, mahlep, akasya, badem ve ceviz türlerinden oluştuğu belirtildi. İl Genel Meclisi Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Duran tarafından okunan raporda, doğal yoldan gelmiş ormanlık alan miktarının ise 208 bin 723 dönümden oluşup meşe, karaçam ve ardıç ağaçlarının yoğun olduğu dile getirildi. Komisyon Başkanı Mustafa Duran verilen rakamlara Çamlık Milli Parkı ve Fatih Tabiat Parkı içerisinde bulunan ormanlık alanların dahil olmadığını, söz konusu rakamların Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisindeki alanlar olduğunu da sözlerine ekledi.

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