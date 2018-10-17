Doğal yaşamı öğrendiler

Yozgat Merkez ve ilçelerinde ortaokul seviyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projeyle ilgili etkinliklere 40 öğrenci katıldı. Etkinliklerde Bozok Üniversitesinden 4 akademisyen, Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezinden 14 öğretmen uzman, eğitmen ve rehber olarak görev aldı. Toplam 8 gün 7 gece konaklamalı olarak planlanan etkinliklerde, öğrenciler bilimsel süreçleri doğada zevkli etkinlikler yoluyla tanıdı, öğrencilere doğa ve bilimin iç içe olduğu öğrenme ortamları uzman akademisyen ve öğretmenler tarafından sunuldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ta ilk kez düzenlenen bu projenin oldukça verimli geçtiğini söyledi.