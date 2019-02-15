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Doğal Taştan yeni model

AYDINCIK ilçesinde çalışmalarını sürdüren Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme atölyesi yeni modellerini de piyasa sürdü.

Doğal Taştan yeni model

AYDINCIK ilçesinde çalışmalarını sürdüren Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme atölyesi yeni modellerini de piyasa sürdü.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Doğal Taştan yeni model

Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, taşları işleyerek farklı tasarımda bileklik ve yüzük modellerinin hazır olduğunu söyledi. Yosunlu akik taşını farklı faydalarının bulunduğunu kaydeden Türker, bu taşların sadece süs eşyası olmadığını, sağlık açısından da bir dizi bilinen faydalarının bulunduğunu kaydetti. Türker, ‘’Çağımızın en büyük sorunlarından olan strese karşı etkili ve strese iyi geldiği tespit edilmiş bir taştır. Akıl gücümüzün ve mantık gücümüzün gelişmesini sağlar. Damarları koruyucu güçlendirici etkileri tespit edilmiştir. Cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenir. Dişler ve kemikler için faydalıdır. Nazara karşı korur. Hamilelik sürecinde anne bebek sağlığı için faydalı olduğu tespit edilmiştir. Kan dolaşımını düzenlediği ve tansiyonu dengeleyici özelliğinin olduğu da tespit edilmiştir. Taşıyan kişiyi olumsuzluklardan koruyucu etkisi vardır. Uykusuzluklara ve karabasanlara iyi gelir. Metabolizmamızı hızlandırır. Korkaklığa karşı iyi geldiği bilinir. Çevreyle uyumu arttırır. Yosunlu akik taşı kendinizi kötü hissettiğinizde olayların iyi yönlerini görmenizi sağlar. Negatif enerjiden insanı arındırır ve insana iyilik mutluluk verir’’ dedi.

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