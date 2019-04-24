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Doğal taş üretimine devam

ŞEFAATLİ ilçesinde Anadolu Beyazı olarak bilinen doğal taş üretimi yapan Arıtaş Madencilik yöneticileri, Kaymakam Deniz Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Doğal taş üretimine devam

ŞEFAATLİ ilçesinde Anadolu Beyazı olarak bilinen doğal taş üretimi yapan Arıtaş Madencilik yöneticileri, Kaymakam Deniz Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Doğal taş üretimine devam

Şefaatli Arıtaş Madencilik Sahibi Bayram Dursun, Avukat Hayrullah Başer, Müteahhit Ahmet Yıldırım, ziyarette Kaymakam Kılınç’a tesis hakkında bilgi verdi.  Arıtaş Grup Madencilik Limitet Şirketi sahibi Bayram Dursun, tesiste aylık 10 bin metrekare imalat yapıldığını, malzeme olarak aylık bin 500 metreküp kapasitesi olan bir ocağında bulunduğunu söyledi. Dursun, “Burada kendi adımızı verdiğimiz Anadolu Beyazı’nı tescillettik. Yozgat Şefaatli’ye özgü bir taş. Bunu iç piyasaya vermeye başladık. Şu an 10 şehre malzemeyi gönderiyoruz. Van’da yeni yapılan camilerde bunlar kullanıldı. Kırıkkale’de camilerde ve Konya’da yapılan adliye saraylarında, İstanbul’da kültür merkezlerinde kullanıldı.  Dış kaplama taşı olarak kullanılıyor. Bunu özel Askılı sistem olarak da kullanılabiliyor. Bizim amacımız bu taşı Türkiye’nin çoğu yerine, bütün illerine yaymak. Aynı zaman yurt dışında da satışını sağlamaktır’’ dedi. 
Öte yandan, Şefaatli Kaymakamı Kılınç, Şefaatli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Ulusoy’a iadeyi ziyarette bulundu, üretime başlayacak olan davulumbaz Fırın, Ocak imalatı hakkında bilgi aldı. 
 

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