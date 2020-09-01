Doğadan gelen şifa

AYDINCIK ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen bitkiler kadınlar tarafından toplanıp, işlenerek pazara sunuluyor. C vitamini açısından en zengin besin maddelerinden biri olan kuşburnu ile vücuda zararlı olan maddeleri temizleyen böğürtlen, kadınlar tarafından toplanmaya başlandı. Toplanılan kuşburnu ve böğürtlenleri marmelat, reçel, çay olarak hazırlayıp, pazara sunan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Aydıncık dağlarından en doğalından şifa deposu böğürtlen ve kuşburnu meyvelerini reçel ve marmelat yapmak üzere büyük bir özveriyle, emek vererek toplamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Türker, ‘’Kadın demek, emek demek, emek ise karşılığını alamadığımız şeyler için ömürden harcananlara denir. Sabırla özveriyle dikenler elimizi parçalasa da keneler bize gelse de yılmadan usanmadan çalışkan arkadaşlarımla tek tek dağlardan meyveleri topladık. Reçel ve Kuşburnu marmelattı yapımını tamamlayınca satışını Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi olarak yapacağız’’ dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Kadınların yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu ve böğürtlen ayıklama işleminin ardından yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılarak, reçel, marmelat yapılıp, şişelendikten sonra da pazara sunuluyor. Kuşburnu ve Böğürtlen bitkilerinden elde edilen ürünlerin sağlık açısından önemli faydalarının bulunduğu kaydedildi. Böğürtlenin vücuda zararlı olan maddelerin temizlenmesinde kullanıldığı, oldukça etkili bir antioksidan kaynağı olduğu kaydedildi. Tansiyon rahatsızlığı olanların düzenli kullandıklarında tansiyonlarını düşürdüğü tespit edilen böğürtlen, yorgun, halsizlik gibi konularda vücudu dinlendirip, güçlendirdiği ifade edildi.