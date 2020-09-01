Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1079
ALTIN
464.959
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8251
EURO
8.7847

Doğadan gelen şifa

Aydıncık ilçesinde dağlarda, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen bitkiler kadınlar tarafından toplanıp, marmelat yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

01 Eylül 2020 Salı 00:36
Doğadan gelen şifa

AYDINCIK ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen bitkiler kadınlar tarafından toplanıp, işlenerek pazara sunuluyor. C vitamini açısından en zengin besin maddelerinden biri olan kuşburnu ile vücuda zararlı olan maddeleri temizleyen böğürtlen, kadınlar tarafından toplanmaya başlandı. Toplanılan kuşburnu ve böğürtlenleri marmelat, reçel, çay olarak hazırlayıp, pazara sunan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Aydıncık dağlarından en doğalından şifa deposu böğürtlen ve kuşburnu meyvelerini reçel ve marmelat yapmak üzere büyük bir özveriyle, emek vererek toplamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Türker, ‘’Kadın demek, emek demek, emek ise karşılığını alamadığımız şeyler için ömürden harcananlara denir. Sabırla özveriyle dikenler elimizi parçalasa da keneler bize gelse de yılmadan usanmadan çalışkan arkadaşlarımla tek tek dağlardan meyveleri topladık. Reçel ve Kuşburnu marmelattı yapımını tamamlayınca satışını Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi olarak yapacağız’’ dedi. 
NASIL YAPILIYOR?
Kadınların yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu ve böğürtlen ayıklama işleminin ardından yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılarak, reçel, marmelat yapılıp, şişelendikten sonra da pazara sunuluyor.  Kuşburnu ve Böğürtlen bitkilerinden elde edilen ürünlerin sağlık açısından önemli faydalarının bulunduğu kaydedildi. Böğürtlenin vücuda zararlı olan maddelerin temizlenmesinde kullanıldığı, oldukça etkili bir antioksidan kaynağı olduğu kaydedildi. Tansiyon rahatsızlığı olanların düzenli kullandıklarında tansiyonlarını düşürdüğü tespit edilen böğürtlen, yorgun, halsizlik gibi konularda vücudu dinlendirip, güçlendirdiği ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Doğadan Gelen şifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyogaz Zehirledi
Biyogaz Zehirledi
Şehitlik ziyareti
Şehitlik ziyareti
Tedavi altına alındı
Tedavi altına alındı
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
Ziyaretlerini sürdürdü
Ziyaretlerini sürdürdü
Bölge birincisi oldular
Bölge birincisi oldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim