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Doğadaki şifa kaynağı

Yozgat’ın dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen ağaç türlerinden mahlebin meyvesi sağlık açısından da faydalı bir besin olduğu belirtildi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:18
Doğadaki şifa kaynağı

Halk arasında yabani, taş, kokulu kiraz, endirez, melem gibi isimlerle de anılan mahlebin hoş kokusunun yanında meyvesinin insan sağlığı açısından da önemli bir besin maddesi olduğu belirtildi. Yozgat’ın özellikle Çamlık, Nohutlu ve Çatak gibi dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen mahlep, sağlık açısından faydasını bilenler tarafından toplanıp, marmelat haline getirilerek tüketiliyor.Yozgat Ziraat Odası eski Başkanlarından Süleyman Çatalyürek, kiraz meyvesinin yabani bir türü olarak tanımlanan mahlebin meyvesinin kırmızı ve siyah olduğunu, siyahlaşmış olan meyvenin sağlık açısından daha etkili olduğunu söyledi. Yozgat’ta doğal olarak yetişen mahlep ağacının Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya, Mardin, Van, Erzurum, Çorum, Ordu gibi illerde de yetiştiğine vurgu yapan Çatalyürek, ‘’Mahlep meyvesinden un, şarap, sirke yapıldığı gibi yağıda çıkartılarak tüketiliyor. Parfüm üretiminde, boya endüstrisinde, ilaç endüstrisinde, vernik ve cila yapımında kullanıldığı biliniyor. Ancak ilimizde ve bölgemizde daha çok bilenler tarafından toplanıp, tüketilmekte fazlası ise marmelat haline getirilip, uzun süre yenilebilmektedir’’ dedi. 
Sağlıkçıların bağışıklık sistemindeki zararlı maddeleri temizleyerek güçlenmesini sağladığını söylediklerini kaydeden Çatalyürek, kanın şeker oranını düzenlediği için şeker hastaları tarafından toplanıp, tüketildiğini, daha birçok rahatsızlığa iyi gelen bir meyve olduğunun altını çizdi. Çatalyürek, ‘’Ülkemizde birçok bölgede, sulama, gübre ve ilaca ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen Osmanlı döneminde de oldukça sık kullanılan, fakat günümüzde eskisi kadar önem verilemeyen mahlep ağacı hem ağacı hem de meyvesi faydalı değerli bir ağaçtır. Günümüzde daha çok mahlep ağacına kiraz ve vişne aşılanmaktadır. Hem meyvesi hem de çekirdekleri farklı amaçlarla kullanılan mahlep, pasta ve çöreklere kattığı tat, aroma nedeniyle tercih edilmektedir’’ diye konuştu. 
Çatalyürek, doğal halde kendiliğinden yetişen mahlep ağaçlarının kapalı bahçelerde de son yıllarda yetiştirilmeye başlanıldığını, Yozgat’ta da yetiştirilebileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Doğadaki şifa Kaynağı
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