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Doğa yemsiz bırakılmıyor

YOZGAT il genelinde doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması amacıyla yem bırakma işlemleri devam ediyor.

Doğa yemsiz bırakılmıyor

YOZGAT il genelinde doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması amacıyla yem bırakma işlemleri devam ediyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:35
Doğa yemsiz bırakılmıyor

Son yağan kar ile birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kadışehri ilçesinde doğaya yiyecek bırakıldı. Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, kar yağışı sebebiyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak ve yabani hayvanlar için Yozgat il genelinde farklı noktalarında yemleme çalışması yaptığı kaydedildi. Kış mevsiminde yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için seferber olan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kadışehri ilçesindeki dağlık ve ormanlık alanlara yiyecek bırakılıp, ağaçların üzerlerine elma ve ekmek asıldı. Kış mevsiminin sert geçtiği ilçede hayvanların doğada aç kalmamaları için çalışma yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda kış aylarının çok soğuk geçtiği, havaların geceleri eksi derecelerde seyrettiği bu günlerde doğada bulunan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektikleri hatırlatıldı. İlçede lokantacılık yapan esnaftan toplanan yemek ve yiyecek artıkları yaban hayatı ile sokak hayvanlarının beslenmesi için çeşitli alanlara bırakılması istendi. 

Anahtar Kelimeler:
Doğa Yemsiz Bırakılmıyor
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