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Doğa ile tanıştılar

Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çamlığında, Sakarya İlkokulu İzci Kulübü doğa yürüyüşü yaparak, doğayı atıklardan temizleme etkinliği yaptı. Daha bilinçli ve doğayı, seven koruyan gençlerin yetişmesinin geleceğe yatırım olduğu belirtildi.

26 Ekim 2021 Salı 00:41
Doğa ile tanıştılar

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığını yakından tanımak, bitki örtüsünü, doğal yaşam alanlarını tanımak üzere öğrencilerin ziyaretleri devam ediyor. Yozgat Sakarya İlkokulu İzci Kulübü ile doğa yürüyüşü ve doğayı atıklardan temizleme etkinliği yapıldı. Doğa turizmi etkinliği kapsamındaki etkinliğin, daha bilinçli, doğayı, seven koruyan gençlerin yetişmesi geleceğe yatırım olduğunun altı çizildi. Minik öğrenciler, doğa gezileri esnasında çamlıkta bulunan kar kuyusu hakkında bilgi alıp, çamlıktaki bitki türlerini, doğal yaşam alanlarını daha yakından tanıma imkanı buldu.
DOĞAL BUZDOLABI
Türkiye’nin ilk Milli Parkı bin 600 rakımlı Çamlık Tepesinde bulunan ‘Doğal Buzdolabı’ olarak da adlandırılan kar kuyusu, çamlığı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Özçellikle çocuklar kar kuyusunun ne işe yaradığı konusunda bilgi edinirken, hayretlerini de birbirlerinden gizleyemiyor. Teknolojinin bu denli gelişmediği dönemlerde kar kuyularında biriken kar, sıkıştırılıp üzeri kapatılmak suretiyle erimesi engelleniyor, yaz aylarında ihtiyaç duyuldukça da çıkartılıp, tüketiliyordu. Çamlığın yüksek ve güneşi daha az görebilen kesimlerinde bulunan kar kuyularında toplanan kar, genel olarak dondurma sektöründe tüketildiği kaydedildi.
MİLLİ PARK
1958 yılında ülkemizin ilk milli parkı olarak ilan edilen Çamlık, 266,9 hektarlık alana sahip. Milli parkın ana kaynak değerini Anadolu Karaçamı oluşturuyor. İçerisindeki bitki türleri 43 familya ve 144 cins içinde toplanıyor. Milli Park içerisinde doğal olarak bulunan hayvan türleri, kaya kartalı, kızıl şahin, atmaca, arı kuşu, ardıç kuşu, kargalar, serçe, tepeli toygar gibi kuşlar, kurt, domuz, tavşan, tilki ve sansar gibi türler görülüyor. 5 asırlık doğal ağaçlar, yerel halk tarafından yıllarca kullanılmış kar kuyuları bulunuyor. Soğuk suları insanların ve doğada yaşayan hayvanların susuzluğunu gideriyor.  

YAŞLI AĞAÇLAR
Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda mutlak koruma zonu içerisinde yaşının yaklaşık 455 olduğu tespit edilen ve tarihe şahitlik etmiş karaçam ağaçları da yer alıyor. Türkiye’nin ilk Milli Parkı unvanına sahip Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde yer alan Tabiat Eğitim Merkezi 7’den 77’ye insanların tabiatı tanıyabilecekleri, doğayla bütünleşip, gezip dolaşabileceği bir ortama sahip bulunuyor. 

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