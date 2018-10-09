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Doğa eğitimlerine devam

YOZGAT Doğa ve Bilim Kampı Eğitim çalışmalarına Türkiye’nin ilk Milli parkı Yozgat çamlığında devam edildi.

Doğa eğitimlerine devam

YOZGAT Doğa ve Bilim Kampı Eğitim çalışmalarına Türkiye’nin ilk Milli parkı Yozgat çamlığında devam edildi.

09 Ekim 2018 Salı 06:55
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Doğa eğitimlerine devam

Çamlık Milli Parkında doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri yapıldı. Önceki gün Kazankaya Kanyon Gezisinde, Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından öğrencilerde çevre ve ekosistem bilinci oluşturmak adına Keklikler Doğal yaşamlarına bırakıldı. Etkinliklere bugün Mantar ve Mantar yetiştiriciliği konusunda eğitime katılan çocuklar bilgilendirilecek. yarın bilimsel proje süreçleri, endüstriyel olarak kirletilen atık suların arıtımı etkinlikleri yapılacak.

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Doğa Eğitimlerine Devam
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