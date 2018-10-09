Doğa eğitimlerine devam

Çamlık Milli Parkında doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri yapıldı. Önceki gün Kazankaya Kanyon Gezisinde, Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından öğrencilerde çevre ve ekosistem bilinci oluşturmak adına Keklikler Doğal yaşamlarına bırakıldı. Etkinliklere bugün Mantar ve Mantar yetiştiriciliği konusunda eğitime katılan çocuklar bilgilendirilecek. yarın bilimsel proje süreçleri, endüstriyel olarak kirletilen atık suların arıtımı etkinlikleri yapılacak.