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Doğa Eğitimi tamamlandı

YOZGAT Bilim ve Doğa Kampı Projesi'ne katılan öğrenciler, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki tarihi kalıntıların bulunduğu alanları gezip, Fatma Temel Turhan Bilim Merkezi laboratuvarındaki çalışmalarıyla etkinliğe noktayı koydu.

Doğa Eğitimi tamamlandı

YOZGAT Bilim ve Doğa Kampı Projesi'ne katılan öğrenciler, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki tarihi kalıntıların bulunduğu alanları gezip, Fatma Temel Turhan Bilim Merkezi laboratuvarındaki çalışmalarıyla etkinliğe noktayı koydu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:58
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Doğa Eğitimi tamamlandı

Etkinlik bugün gerçekleştirilecek kapanış toplantısı ile sonlandırılacak. TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Projesi kapsamında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezince yürütülen Yozgat Bilim ve Doğa Kampı Projesinde, Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma hamamı ile Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyü yakınlarındaki Kerkenes dağındaki antik kent kalıntılarına yönelik inceleme gezisi yapıldı.  Geziye katılan 40 öğrenci kendilerine eşlik eden öğretmenleriyle tarihi mekanlarda inceleme yaptı ve bilgi aldı. Yozgat Bilim ve Doğa Kampı Proje Yöneticisi Ahmet Şahan, projede öğrencilerle birlikte Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerleri olan Kazankaya kanyonu, Kerkenes harabeleri, Sarıkaya tarihi Roma hamamı gibi yerlerde, gezi gözlem ve bilgilendirme çalışması yaptıklarını söyledi.  Proje kapsamında ayrıca Yozgat merkezde bulunan tarihi konaklarda akademisyenlerle bir araya gelerek sohbet toplantıları ve seminerler düzenlediklerini ifade eden Şahan, "Amacımız öğrencilere bilimin doğasını öğretmek. Şu ana kadar olan süreçte öğrencilerimizden aldığımız dönüşler çok güzel ve başarılı. Çalışmamızı cumartesi günü öğrencilerimizle beraber kapanış toplantısı yaparak, öğrencilerimizi ailelerine teslim ederek sonlandıracağız" dedi. 

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Doğa Eğitimi Tamamlandı
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