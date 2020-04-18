Diziyi Yozgat’tan yönetiyor

İsmi de değişerek 'Tutunamayanlar Çevrimiçi' olarak yayınlanacak bölümlerde, dizinin yönetmenlerinden hemşehrimiz Osman Nail Doğan, Sorgun ilçesindeki evinden diziye yön veriyor. TRT 1’in absürt komedi dizisi Tutunamayanlar bu süreçte stok bölümleri kullandı. Ancak 14 Nisan Salı akşamı yayınlanan 13. bölümüyle birlikte Tutunamayanlar dizisinin de stok bölümleri bitmiş oldu. Çekimlere 3 hafta önce ara veren Tutunamayanlar ekibi, dizi çekimlerine robot kameralarla devam etme kararı aldı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı 2 mekanda strelizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler bir kaç gün arayla mekana gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Dizinin sanat ve kostüm sorumluları ise gerekli ihtiyaçları bir gün önceden mekana bıraktı. Çekimleri başlayan bu özel seride, başrol oyuncusu Doğu Demirkol dizinin çekildiği mekana gelerek, hazırlığını tek başına kendisi yapıyor. Yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor. Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat’taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor. Dizinin diğer sevilen karakterlerini canlandıran Zafer Algöz, Asuman Dabak, Bora Akkaş gibi isimlerin evlerine ise yapım şirketi tarafından kamera, ışık ve ses ekipmanları gönderildi. Dizinin diğer sahnelerini ise oyuncular evlerinde ya da mahallelerindeki sokaklarda çekip gönderecek. Bir yandan çekimler ve diğer hazırlıklar sürdürülürken, dizinin isminin değiştirilmesi de masaya yatırıldı. Yeni tekniklerle uzaktan çekilecek yeni bölümlerin kısa bir süre içinde ekrana gelmesi planlanan dizinin ismi de değişerek Tutunamayanlar Çevrimiçi oldu. Tutunamayanlar’ın yönetmeni hemşehrimiz Osman Nail Doğan’ın Gazete Duvar’a yaptığı açıklamasında, “Biliyoruz ki, insanların şu an her zamankinden daha fazla umuda, neşeye, tutunmaya ihtiyacı var. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye düşündük ve hızlıca harekete geçtik. Senaryoyu değiştirerek yeni duruma uygun hale getirdik. Teknik ekibimizde çok başarılı bir sistem kurdu. Biz cep telefonlarıyla değil tamamen profesyonel ekipmanlarla uzaktan dizi işini hayata geçirmiş olduk. Ben Yozgat’tan, Murad Zaloğlu ise İstanbul’dan tüm bu süreci yönetmeye çalışıyoruz” dedi.