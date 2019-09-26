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Diyarbakır analarına Yozgat desteği

DİYARBAKIR’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine Yozgat’tan destek geldi.

Diyarbakır analarına Yozgat desteği

DİYARBAKIR’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine Yozgat’tan destek geldi.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Diyarbakır analarına Yozgat desteği

Yozgat Cumhuriyet  Alanında toplanan Memur Sen, Sağlık Sen, Hak-İş, Diva-Sen, Bem Bir Sen  ve diğer STK’ların kadın sivil toplum temsilcileri Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı.
STK’lar adına konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel, tarihin, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi. Yönel, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını belirtti. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit olduklarını anlatan Yönel, “Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur” diye konuştu.
Yanan bir anne yüreğinin tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebileceğine dikkat çeken Yönel, “Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne ‘dur’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştü” şeklinde konuştu. Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel, “Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz” diyerek açıklamasını terörün son bulmasını temenni ederek noktaladı.

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