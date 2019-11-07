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Diyanet Yayınlarında İndirim

YOZGAT’ta Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarına ait kitaplara yüzde 50 indirim uygulanacak.

Diyanet Yayınlarında İndirim

YOZGAT’ta Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarına ait kitaplara yüzde 50 indirim uygulanacak.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Diyanet Yayınlarında İndirim

Yozgat Müftülüğünden yapılan açıklamada, 4 ve 22 Kasım tarihleri arasında Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet Yayınlarına ait kitaplar vatandaşlara indirimli olarak sunulacak.
Yozgat İl Müftülüğü, kitapların yüzde 50 indirimle satışa sunulacağını duyurdu.
Yozgat’ta Diyanet Yayınlarına ait kitaplar Köseoğlu Mahallesinde bulunan İdris Duyar Kuran Kursu altında bulunan Diyanet Yayınları Satış Yerinde vatandaşlara satışa sunuluyor.
 

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