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Diyanet virüsü konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bin 284 müftünün katılımlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Covit-19 salgını da konuşuldu.

25 Eylül 2020 Cuma 00:07
Diyanet virüsü konuştu

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, İl Müftü yardımcıları Süleyman Eroğlu, Aybala Tuğba Uzuner, Mehmet Akif Karabulut, Mustafa Balcıoğlu ile İlçe Müftüleri katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il ve ilçelerinden bin 284 müftü ile Başkanlık üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında, tüm dünyada öldürücü etkisini sürdüren korona virüs salgınına dikkat çekti. Erbaş, ‘’Bugün hepimize düşen görev, insanlığın maruz kaldığı salgını birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf etmek için azim, sabır ve sebatla mücadele etmektir, yaşanan musibetten doğru dersler çıkarmaktır’’ dedi. Başkan Erbaş, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda ‘Cami ve İlim’ konusu, Mevlid-i Nebi Haftası'nda ise ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ konusunun ele alınacağını söyledi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılışını 1 Ekim Perşembe günü Ayasofya Camii'nde yapacaklarının bilgisini de veren Erbaş, "2 Ekim Cuma günü de Ayasofya Camii'nin avlusunda saat 14.00'te Ayasofya Camii Sempozyumu'muzun açılışını gerçekleştireceğiz. Sempozyum 3 gün boyunca dijital ortamdan yayınlanacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş'ın ardından sırasıyla Diyanet İşleri Başkan yardımcıları söz aldı. Daha sonra il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinden temsilciler söz alarak, salgın sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerle yaşanan sorunlar ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi sundu.

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Virüsü Konuştu
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