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Diyabet Gününde farkındalık

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, ‘’Diyabetli çocuklar her çocuk gibi özgür olmalı, hayatları kolaylaştırılmalıdır’’ dedi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:50
Diyabet Gününde farkındalık

YOZGAT Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, günde 8 kez parmakları delinen, 4 kez insülin yapmak zorunda kalan çocukların, teknolojinin gelişmesiyle daha konforlu hayat yaşayabildiklerini söyledi. Yılmaz, ‘’Ancak ne var ki bu teknolojik cihazlar SGK tarafından ödenemiyor. Ailelere aylık en az bin lira ekstra masrafa neden oluyor. Dernek olarak diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları gündeme taşımak, sesimizi duyurmak dernek olarak bizim birinci vazifemizdir’’ dedi. Yılmaz, diyabetli yetişkin hastaların yanı sıra bir de çocuk diyabet hastalarının bulunduğunu, her çocuk gibi onların da özgürce koşabilmesi, yani kısaca hayatları kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, ‘’Valiliklerde yapılan komisyonlar içerisine Diyabet Komisyonun da oluşturulması şehrimiz için faydalı olacaktır. Yozgat’ta diyabet haritası çıkarılması, gerekli eğitimler ve takip noktasında işleri oldukça hızlandıracak ve diyabette etkin olarak çalışmalar yapmak için öncü olacaktır. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Üniversite, Özel Hastane ve Dernek temsilcilerin katılacağı komisyon diyabetli dostlarımız ve şehrimize bir vizyon katacaktır’’ diye konuştu. Yılmaz, sahada özellikle çocukları diyabetli ailelerle konuştuklarında Yozgat’ta Çocuk Endokrinoloji Uzmanının olmamasının gündeme geldiğini hatırlattı. Yılmaz, ‘’Buradan da biz yeniden gündeme getirmek isteriz. Konu diyabet olunca kompleks bir takip gerektiğinden, Çocuk Kardiyoloji uzmanın da şehrimizde olması hem diyabetli çocuklarımızın takibi, hem de il geneli tüm çocuklarımızın takibi açısından da önemlidir. Milletvekillerimizden bir Çocuk Endokrinoloji Uzmanı ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanını istiyoruz. Diyabetli çocuklarımız da her çocuk gibi özgür olmalı, yaşam standartları yükseltilmelidir. Sayın milletvekillerimizden ricamız bu hassas konuları mecliste gündeme getirmeleridir. Dokunulan her yaşam başka bir yaşama umut olacaktır” ifadelerini kullandı. 

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Diyabet Gününde Farkındalık
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