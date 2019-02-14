Diyabet Derneği kuruldu

Dernek yönetiminde; Oktay Yıldırım, Dilara Karakoç, Zübeyde Uyar, Tuba Bozkurt Türkmen, Emine Karaca, Zeynep Ersoy yer aldı. Yılmaz, “Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Oğlum da Tip-1 diyabet hastası. Yedi yıl önce tanı konuldu ve yedi yıldır insülin kullanıyoruz. Yozgat’ta diyabetli hastaları bir araya getirmek, farkındalık oluşturmak için dernek kurmak istedik. Yozgat’ta çevremde de gördüğüm kadarıyla diyabet hastaları beslenmelerine dikkat etmedikleri gibi, ilerleyen yaşlarda tedavilerini de aksatmakta, hareketsiz bir yaşam yaşamaktalar’’ dedi.

Yılmaz, ‘bir araya gelerek, hem tanışalım hem de tedavi süresince birbirimizi motive ederek yaşam standartlarımızı yükseltelim’ istediklerini belirtti. Yılmaz, ‘’Doktor kontrolleri, diyetisyen ve diyabet hemşireleri ile kombine tedavi, beslenmeyle yaşam kaliteleri daha da yükselecektir. İstatistiklere bakıldığında; 2015 yılında 415 milyon yetişkin diyabetli sayısının 2040 yılında 642 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2040 yılında her 10 yetişkinden birinin diyabetli olacağı tahmin edilmektedir.Hepimizin diyabet hastası olarak riskimiz bulunmakta. Bulaşıcı olmayan ve hızla yayılan tek hastalık diyebiliriz. Tüm gayemiz Yozgat’ta diyabetli hastalarda farkındalık oluşturmak, doktor kontrolleri, beslenme, sporla oluşan yaşam yolculuğunda destek vermektir” diye konuştu.

