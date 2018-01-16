Divanlı kamulaştırma bekliyor

Kamulaştırma çalışmasının biran önce bitirilmesi istendi. Daha önce köy tüzel kişiliğine sahip iken, mahalle olan Divanlı’da Bozok Üniversitesi kampüs alanını genişletmek için çalışma başlattı. Mevcut kampüsün 4 bin 500 dönümden ibaret olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, kampüs alanını 20 bin dönüme kadar çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda Divanlı’da belirlenen alanlar için Yozgat Belediyesi ile ortak çalışma başlatıldı. Yozgat Belediyesi, söz konusu alanda imar planını hazırlayarak, gerekli tüm çalışmalarını tamamladı. Ancak Bozok Üniversitesi’nin hak sahiplerine ödemesi gereken kamulaştırma ücreti gecikince, arazi sahipleri mağdur oldu.

Bölgede arazisi bulunan vatandaşlar, “Kamulaştırma yapılacak denildi ama henüz yapılamadı. Bundan dolayı arazilerimizi de kullanamıyoruz, imar planında değişiklik yapıldı çünkü” diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Belediyenin kampüs alanın genişlemesine uygun olarak imar ve iskan planlarını hazırladığı alanda, hak sahipleri Bozok Üniversitesi tarafından ödenecek olan kamulaştırma bedelini almayı bekliyor.