Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112159
ALTIN
163.706
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2439
EURO
4.6593

Divanlı kamulaştırma bekliyor

BOZOK Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Kampüsü alanını genişletme çalışmaları kapsamında Divanlı Mahallesi’nde belirlenen alanda yapılan çalışmaların aksaması sonucu mahalle sakinleri mağdur oldu.

Divanlı kamulaştırma bekliyor

BOZOK Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Kampüsü alanını genişletme çalışmaları kapsamında Divanlı Mahallesi’nde belirlenen alanda yapılan çalışmaların aksaması sonucu mahalle sakinleri mağdur oldu.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
9 Okunma
Divanlı kamulaştırma bekliyor

Kamulaştırma çalışmasının biran önce bitirilmesi istendi. Daha önce köy tüzel kişiliğine sahip iken, mahalle olan Divanlı’da Bozok Üniversitesi kampüs alanını genişletmek için çalışma başlattı. Mevcut kampüsün 4 bin 500 dönümden ibaret olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, kampüs alanını 20 bin dönüme kadar çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.
Bu kapsamda Divanlı’da belirlenen alanlar için Yozgat Belediyesi ile ortak çalışma başlatıldı. Yozgat Belediyesi, söz konusu alanda imar planını hazırlayarak, gerekli tüm çalışmalarını tamamladı. Ancak Bozok Üniversitesi’nin hak sahiplerine ödemesi gereken kamulaştırma ücreti gecikince, arazi sahipleri mağdur oldu.
Bölgede arazisi bulunan vatandaşlar,  “Kamulaştırma yapılacak denildi ama henüz yapılamadı. Bundan dolayı arazilerimizi de kullanamıyoruz, imar planında değişiklik yapıldı çünkü” diyerek mağduriyetini dile getirdi.
Belediyenin kampüs alanın genişlemesine uygun olarak imar ve iskan planlarını hazırladığı alanda, hak sahipleri Bozok Üniversitesi tarafından ödenecek olan kamulaştırma bedelini almayı bekliyor.

Son Güncelleme: 15.01.2018 19:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kahvaltıda buluştular
Kahvaltıda buluştular
DİKKATE ALMAYIN!
DİKKATE ALMAYIN!
Kar devam edecek
Kar devam edecek
Ormanda üretim
Ormanda üretim
Solüsyonlu önlem
Solüsyonlu önlem
Uzunlu’ya taziye evi
Uzunlu’ya taziye evi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim