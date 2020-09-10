Diva-Sen de yargıya gitti

Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Şube Başkanı Osman Taşçı, Yozgat Adalet Sarayı önünde düzenlediği basın toplantısında İmam Hatipliler hakkında maksadını aşan konuşmalar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatmak için Yozgat Adalet Sarayı önünde toplandıklarını söyledi. Taşçı, İmam Hatip Okulları ve İmam Hatipliler Aleyhinde konuşanları şiddetle kınıyor ve Allah’a havale ettiklerini belirtti. Taşçı, ‘’Önceden bir reklam oynatılırdı, “Ağzı olan konuşuyor’ diye, hangi konu olursa olsun, adeta her konunun uzmanı gibi çıkıp ağızlarının ölçüsünü kaybedenlerin dertleri nedir ki, kin ve nefretlerini fırsat bulduklarında kusmaya çalışıyorlar’’ dedi. Taşçı, İmam Hatip okulları bu milletin dini duygularını en iyi tatmin eden, hiç bir konuda zararları dokunmayan, bilakis vatanını, milletini, bayrağını ve devletini canından daha aziz bilen nesil ve nesillerin yetiştiği, yetiştirildiği ilim ve irfan yuvaları olduğunu vurguladı. Bununla beraber elbette her sepette bir çürük elma çıkabileceğinin altını çizen Taşçı, ‘’Bu manadan olmak üzere, imam hatiplilik ruhunu anlayamayan, misyonunu temsil edemeyen nadiren de olsa şahsi hatalar içerisinde olanlar da çıkabilir. Ancak şu bilinmelidir ki; güneş hiç bir zaman balçıkla sıvanamaz. Hakikatlerin üzeri örtülemez. Kim ne konuşursa konuşsun ki bu Erol Mütercimler de olsa başkaları da olsa güneşi asla balçıkla sıvamaları mümkün olmayacaktır. Diva-Sen ailesi olarak, bu tür hezeyanlar içerisinde olanları en şiddetli bir şekilde kınıyor, herkesi kendiişleri doğrultusunda konuşmalar yapmalarını salık veriyoruz’’ dedi.