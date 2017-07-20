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Diva-Sen boş bırakmadı!

Yozgat Diva-Sen Şubesi, hain darbe kalkışmasının yıl dönümü olan 15 Temmuz programında meydanları yine boş bırakmadı, halkla iç içe oldu.

Diva-Sen boş bırakmadı!

Yozgat Diva-Sen Şubesi, hain darbe kalkışmasının yıl dönümü olan 15 Temmuz programında meydanları yine boş bırakmadı, halkla iç içe oldu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
20 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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Diva-Sen boş bırakmadı!

Diva-Sen Yozgat Şube Başkanı Osman Taşçı ve yönetim kurulu üyesi din görevlileri, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümüne özel hazırlattıkları tişörtler ve meydandaki etkinliklere sağladıkları katkı ile dikkat çekti.
Etkinliklerin ilk anından itibaren sahada yer alan ve milli hassasiyetlerini bir kez daha ortay koyan Diva-Sen, vatandaşlarla sürekli iç içe oldu. 
Şube başkanı Osman Taşçı; “15 Temmuz hain darbe kalkışmasının önlenmesi için canla, başla mücadele edenlerin yanında bizim yaptığımız çölde bir kum tanesidir. Fakat biliyoruz ki mühim olan niyetlerin bir olmasıdır” dedi. 
“Bize her gün 15 Temmuz’dur, Müslüman Türk can verir, toprak vermez” diyen Taşçı, şunları kaydetti: 
“15 Temmuz darbe girişimi değil işgal girişimidir. Halkına işgal hareketi yapanları halkın iradesini yok sayanları biz adam yurduna koymayız. İpleri başkasının elinde olan vatan hainleri bilsinler ki, vatan bütündür, bölünemez. Ne bir çakıl fazlamız ne kıymetsiz bir tek çöpümüz var. Köpeğini başkasına vermeyen millet vatanının kimseye vermez. Son nefer ölene kadar toprağım bizde kalır. 15 Temmuz bize göre dostu düşmanı ayıran turnusol kayığıdır” dedi. 
Türk’ten asla ve asla köle olmayacağı gerçeğini vurgulayan Taşçı, 15 Temmuz’un ülke düşmanlarına, iç düşmanlara çok önemli dersler verdiğini belirterek; “Hala anlamadılarsa tekrar anlatalım” ifadelerinde bulundu. 
Türk’ün vatanına yapılan ihaneti asla unutmayacağını vurgulayan Osman Taşçı, şunları söyledi: 
“Bilinmelidir ki bizler ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul’u diyen Fatih’lerin, bir karış toprağımızı aldığımız fiyata yani kanla veririz diyen Abdulhamitlerin torunuyuz. Bu can bu tende kaldığı müddetçe her zaman vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Taşçı, 15 Temmuz’ların unutulmaması gerektiğinin de altını çizerek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifalar diledi.
 

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