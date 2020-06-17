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Dispanser Binası da Yıkıldı

Yozgat’ın şehir merkezindeki eski yapılardan birisi olan Verem Savaş Dispanseri binası da yenisi yapılmak üzere yıkıldı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:54
Dispanser Binası da Yıkıldı

YOZGAT Şehir Merkezi’ndeki eski yapılardan birisi olan Verem Savaş Dispanseri binası, yerine yenisinin yapılmak kaydı ile yıkılarak, hafriyata başlanıldı. Verem Savaş Dispanseri binası, son yıllarda 5 Nolu Sağlık Ocağı ile birlikte hizmet veriyordu.  5 Nolu Sağlık Ocağı, daha önce Yimpaş tarafından kullanılan Poliklinik binasına, Verem Savaş Dispanseri de İl Sağlık Müdürlüğü eski hizmet binasına geçici olarak taşındı. Boşalan eski bina ise yıkılarak, hafriyatı taşınmaya başlandı. Bölgede, yeni bir tesisin yapılarak önümüzdeki yıl hizmete açılacağı kaydedildi. 

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Dispanser Binası Da Yıkıldı
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