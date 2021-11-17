Dışı Nevşehirli içi Yozgatlı!

Testi kebabının testisi Nevşehir’de imal ediliyor, Yozgat’ta getirilip, içerisine Bozok yaylasında beslenen kuzu veya dana eti ile az miktarda domates biber ve baharatlar konularak, odun ateşi közünde pişirilen testi kebabının tadına da doyum olmuyor. Yozgat'ta yılda 40 bin testinin kırıldığı, testi kebabına olan talebin artırılmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor. ‘Testi Nevşehir’de yapılıyor, Yozgat’ta içerisine malzeme doldurulup, pişirildikten sonra kırılıyor’ diye özetlenen Yozgat’ın meşhur testi kebabını tanıtmak amacıyla her platform değerlendiriliyor. Kebabın malzemesini hazırlayıp, testi içerisine dolduruluyor, ardından da yakılan ateşteki közün içerisine yerleştirilerek, pişmeye bırakılıyor. Testi kebabını tadına bakanlar beğeniyor ama ‘testi kebabı’ adı altında yapılan, gerçekte testi kebabı ile ilgisi bulunmayan tatlar ise, testi kebabının ününün yayılmasına engel oluyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•