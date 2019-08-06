DIŞI NEVŞEHiR’DEN iÇi YOZGAT’TAN

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ta yılda 40 bin testinin kırıldığını, testi kebabına olan talebin artırılmasını istediklerini söyledi. Vali Çakır, Yozgat denilince akla Testi Kebabının geldiğini belirterek, “Festivale katılan vatandaşlarımıza belediyemiz aracılığı ile testi kebabı ikram ettik. İlimizde yılda ortalama 40 bin testi kebabı tüketiliyor. Tamamen doğal, içindeki ürünler olsun piştiği testi olsun tamamen doğal. Herkesi Yozgat’a testi kebabı yemeye davet ediyoruz. Hem Yozgat’ın güzelliklerini görsünler hem de testi kebabından tatsınlar. Gönül kırma testi kır diyoruz” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘Testi Nevşehir’de yapılıyor, Yozgat’ta içerisine malzeme doldurulup, pişirildikten sonra kırılıyor’ diye özetlediği testi kebabını tanıtmak amacıyla Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda etkinlik yapıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, testi kebabı ustasının yardımı ile kurulan stantta testi kebabının malzemesini hazırlayıp, testi içerisine doldurdu, ardından da yakılan ateşteki közün içerisine yerleştirilerek, pişmeye bırakıldı. Cumhuriyet Alanı’nda şehrin plaka numarasının yazıldığı testi kebapları, yine il yöneticileri tarafından Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara dağıtılırken, kebabın tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

FARKLI BİR TAT

Damaklarda muhteşem bir tat bırakan ve özenle hazırlanan testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates ve biber doğranarak sarımsakla bir kaba konuyor. Tercihe göre kuzu ve dana etiyle birleşen sebzelere baharatlar da koyulduktan sonra harmanlanıyor, malzemeler testilere yerleştiriliyor. Özellikle Kuzu ve Bozok Yaylası'nda kekikle beslenen hayvanların etleri tercih ediliyor. Kuyruk yağı ve defneyaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı hamurla kapatılarak, kebap pişirilmeye hazır hale getiriliyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte 2-2,5 saat arasında kalan testi, kırılarak, içerisindeki yemek servis ediliyor. Genel olarak bulgur pilavı ile ikram ediliyor.