Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99584
ALTIN
264.089
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7399
EURO
6.1911

DIŞI NEVŞEHiR’DEN iÇi YOZGAT’TAN

YOZGAT’ın tescilli damak tatlarından testi kebabı aslında komşusu Nevşehir ile ortak bir kültürü de temsil ediyor. Testi kebabının testisi Nevşehir’de imal ediliyor, Yozgat’ta getirilip, içerisine Bozok yaylasında beslenen kuzu veya dana eti ile az miktarda domates biber ve baharatlar konularak, odun ateşi közünde pişirilen testi kebabının tadına da doyum olmuyor.

DIŞI NEVŞEHiR’DEN iÇi YOZGAT’TAN

YOZGAT’ın tescilli damak tatlarından testi kebabı aslında komşusu Nevşehir ile ortak bir kültürü de temsil ediyor. Testi kebabının testisi Nevşehir’de imal ediliyor, Yozgat’ta getirilip, içerisine Bozok yaylasında beslenen kuzu veya dana eti ile az miktarda domates biber ve baharatlar konularak, odun ateşi közünde pişirilen testi kebabının tadına da doyum olmuyor.

06 Ağustos 2019 Salı 08:31
214 Okunma
DIŞI NEVŞEHiR’DEN iÇi YOZGAT’TAN

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ta yılda 40 bin testinin kırıldığını, testi kebabına olan talebin artırılmasını istediklerini söyledi. Vali Çakır, Yozgat denilince akla Testi Kebabının geldiğini belirterek, “Festivale katılan vatandaşlarımıza belediyemiz aracılığı ile testi kebabı ikram ettik. İlimizde yılda ortalama 40 bin testi kebabı tüketiliyor. Tamamen doğal, içindeki ürünler olsun piştiği testi olsun tamamen doğal. Herkesi Yozgat’a testi kebabı yemeye davet ediyoruz. Hem Yozgat’ın güzelliklerini görsünler hem de testi kebabından tatsınlar. Gönül kırma testi kır diyoruz” dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘Testi Nevşehir’de yapılıyor, Yozgat’ta içerisine malzeme doldurulup, pişirildikten sonra kırılıyor’ diye özetlediği testi kebabını tanıtmak amacıyla Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda etkinlik yapıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, testi kebabı ustasının yardımı ile kurulan stantta testi kebabının malzemesini hazırlayıp, testi içerisine doldurdu, ardından da yakılan ateşteki közün içerisine yerleştirilerek, pişmeye bırakıldı. Cumhuriyet Alanı’nda şehrin plaka numarasının yazıldığı testi kebapları, yine il yöneticileri tarafından Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara dağıtılırken, kebabın tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 
FARKLI BİR TAT
Damaklarda muhteşem bir tat bırakan ve özenle hazırlanan testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates ve biber doğranarak sarımsakla bir kaba konuyor. Tercihe göre kuzu ve dana etiyle birleşen sebzelere baharatlar da koyulduktan sonra harmanlanıyor, malzemeler testilere yerleştiriliyor. Özellikle Kuzu ve Bozok Yaylası'nda kekikle beslenen hayvanların etleri tercih ediliyor. Kuyruk yağı ve defneyaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı hamurla kapatılarak, kebap pişirilmeye hazır hale getiriliyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte 2-2,5 saat arasında kalan testi, kırılarak, içerisindeki yemek servis ediliyor. Genel olarak bulgur pilavı ile ikram ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
DIŞI NEVŞEHiR’DENIÇi YOZGAT’TAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAPATIYORUZ!
KAPATIYORUZ!
Bakım-Onarım seferberliği
Bakım-Onarım seferberliği
Kurs devam ediyor
Kurs devam ediyor
PAZARCI DERDiNi ANLATTI
PAZARCI DERDiNi ANLATTI
Eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
MERKEZ OLUYORUZ
MERKEZ OLUYORUZ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim