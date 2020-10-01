Dışardan fazlasını getirdik

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. 12 milyar 464 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. İthalatımız ise yüzde 20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar oldu. Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 781 bin dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 12,9 artarak 1 milyon 289 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 42 azalırken, ithalat yüzde 43,4 azaldı.