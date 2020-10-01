Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1150
ALTIN
472.442
DOLAR
7.7305
STERLİN
9.9520
EURO
9.0778

Dışardan fazlasını getirdik

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. 12 milyar 464 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. İthalatımız ise yüzde 20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar oldu. Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 781 bin dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 12,9 artarak 1 milyon 289 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 42 azalırken, ithalat yüzde 43,4 azaldı.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:03
Dışardan fazlasını getirdik
version="
Anahtar Kelimeler:
Dışardan Fazlasını Getirdik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zorunluluk kalktı
Zorunluluk kalktı
Virüsle mücadele
Virüsle mücadele
Asfalt serimi yapıldı
Asfalt serimi yapıldı
Araç sayımız artıyor
Araç sayımız artıyor
NiHAYET!
NiHAYET!
Çalışanı gününde bildirin
Çalışanı gününde bildirin
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim