DIŞ TiCARETiMiZ PATLADI

Yozgat’tan Eylül ayında yapılan ihracat oranı bir önceki aya göre adeta patlama oldu. İhracaatımız yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Yurt genelinde ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Eylül ayında 1 milyar 275 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolar ile ABD izledi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat' ta, ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 70,1 artarak 1 milyon 271 bin dolar, ithalat yüzde 17,3 azalarak 1 milyon 691 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 101,2 artarken, ithalat yüzde 47,6 arttı.

KİRAZ VE BALIK

Yozgat’ta dış ticaret rakamlarının artmasında balık, kiraz ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerden yapılan ihracatlar etkin oldu. Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde bulunan meyve bahçesi tarımsal üretimini aralıksız sürdürürken, Yozgat’ta göçü tersine çeviren, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın örnek aldığı proje kapsamında mevsimlik yaklaşık bin işçi çalışıyor. Çin devletine bu sene 5 bin ton kiraz gönderen bahçede, sadece kiraz bölümünde 750 işçinin çalıştığı öğrenildi. Arazi toplulaştırma yöntemiyle yaklaşık 600 dekar kazanç elde edilen alanda, Kadışehri ilçesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’na bağlı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencilerine de meyve bahçesinde iş imkanı sağlandığı bildirildi. Türkiye'de yıllık 400-500 bin ton arasında kiraz üretildiğine vurgu yapılarak, kirazın yüzde 20'sinin özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç edildiği kaydedildi. Bu yıl Kabalı’dan Çin'e kiraz ihracatının yapıldığı dile getiren Kabalı Meyve Bahçesi firma Genel Müdürü Fahrettin Aksakal, ‘’Dünyada en büyük pazar Çin'dir. Çin, daha önce ABD'den kiraz alırken bu yıl aralarındaki problemler bize fırsat oluşturdu. Çin pazarını zorladık ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın da desteğiyle Çin pazarı açıldı. Biz de Türkiye'den Çin'e kiraz satmış olduk. Bu yıl satış miktarları çok büyük değil ama gelecek dönem için önemli bir kapı açıldı" dedi.

BALIK İHRACATI

Denize kıyısı olmayan Yozgat’tan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine balık ihracatı1devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Barajda balıkçılar tarafından avlanan sazan, alabalık ve gümüş balığı birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin sofralarını süslüyor. Yozgat’ta yıllık 2 bin ila 4 bin ton arasında üretilen balıklar başta İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerinin sofralarında yer buluyor.

