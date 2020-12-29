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Diş Hekimliğine atama

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Hukuk ve Diş Hekimliği Fakültesi'ni faal hale getirilmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor.

29 Aralık 2020 Salı 00:14
Diş Hekimliğine atama

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için kurucu dekan atamalarıyla ilgili çalışma ve taleplerini YÖK'e bildirdiklerini söyledi. Karadağ, ‘’2021 yılında bu fakültelerimizde kurucu dekan ataması ve gerekli akademisyen sayısının tamamlanasını sağlayarak, 2022 yılında öğrenci alarak eğitime başlamayı hedefliyoruz. Diş Hekimliği Fakültesine atamaları yapılacak akademisyenlerimiz Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde fakülte açılıncaya kadar çalışacaklardır’’ dedi.

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Diş Hekimliğine Atama
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