Diş Hekimliğine atama

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için kurucu dekan atamalarıyla ilgili çalışma ve taleplerini YÖK'e bildirdiklerini söyledi. Karadağ, ‘’2021 yılında bu fakültelerimizde kurucu dekan ataması ve gerekli akademisyen sayısının tamamlanasını sağlayarak, 2022 yılında öğrenci alarak eğitime başlamayı hedefliyoruz. Diş Hekimliği Fakültesine atamaları yapılacak akademisyenlerimiz Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde fakülte açılıncaya kadar çalışacaklardır’’ dedi.