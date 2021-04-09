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Diş Hekimliği işbirliği yapabilecek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile ‘Afiliye’ yapabilecek.

09 Nisan 2021 Cuma 00:21
Diş Hekimliği işbirliği yapabilecek

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, iki kurumun birbirleriyle hizmet alışverişinde bulunabilmesine yönelik gerekli protokollerin yapılması için Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin Aydın ile görüştü. Görüşmede, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi de hazır bulundu. Diş Hekimliği Fakültesi hocalarının, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde de muayene yapabilmelerine imkan tanıyan ‘Afiliye’ kapsamına alınması uygun bulundu. Bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması ile hastanelerin birden fazla üniversite ile birlikte kullanılarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimliği Işbirliği Yapabilecek
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