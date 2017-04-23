'Dirilişimize vesile olsun'

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dr. Osman Coşkun, şunları kaydetti: “Bir Miraç kandilini daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece, Miraç Gecesi'dir. Bu gece kutsal kitabımızla bize bildirilmiştir.”

"Kurandaki en büyük hadise miraç tır" diyen Coşkun; "En büyük hadisede peygamberimizi en büyük ünvanla anıyor Allah'ımız. Peygamberi demiyor nebisi demiyor Habib'i demiyor. Kulu Muhammed'i diyor. Demek ki kulluk en büyük makam. Bizi bu makama layık gören Rabbimize milyarlarca kez hamdolsun" diye konuştu.

Miraç’ın bir yükseliş olduğunu ve kulun Allah’a yükselişi anlamına geldiğini ifade eden Coşkun; “Miraç, sadık ve samimi bir iman, ibadet ve taat, ihlas ve takva, güzel huy ve ahlâk, hayır ve hasenat, hak ve hakikat, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve sevgi, merhamet ve şefkat, dostluk ve kardeşlik, sabır ve sebat, fedakarlık ve cömertlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi fazilet ve erdemler ile yükselmektir.