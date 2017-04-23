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'Dirilişimize vesile olsun'

23 Nisan 2017 Pazar 23:59
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AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun, Miraç Gecesi’nin Müslümanlar için kurtuluşa vesile olacak kıymetli gecelerden bir tanesi olduğunu belirterek; “Millet olarak diriliş süreci yaşadığımız bu günlerde Miraç’ın insanlığın, milli birlik ve beraberliğin yükselişine vesile olmasını diliyorum” dedi.

'Dirilişimize vesile olsun'
Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dr. Osman Coşkun, şunları kaydetti: “Bir Miraç kandilini daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece, Miraç Gecesi'dir. Bu gece kutsal kitabımızla bize bildirilmiştir.”
"Kurandaki en büyük hadise miraç tır" diyen Coşkun; "En büyük hadisede peygamberimizi en büyük ünvanla anıyor Allah'ımız. Peygamberi demiyor nebisi demiyor Habib'i demiyor. Kulu Muhammed'i diyor. Demek ki kulluk en büyük makam. Bizi bu makama layık gören Rabbimize milyarlarca kez hamdolsun" diye konuştu. 
Miraç’ın bir yükseliş olduğunu ve kulun Allah’a yükselişi anlamına geldiğini ifade eden Coşkun; “Miraç, sadık ve samimi bir iman, ibadet ve taat, ihlas ve takva, güzel huy ve ahlâk, hayır ve hasenat, hak ve hakikat, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve sevgi, merhamet ve şefkat, dostluk ve kardeşlik, sabır ve sebat, fedakarlık ve cömertlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi fazilet ve erdemler ile yükselmektir.
Millet olarak devletimizin yükselişe geçtiği, içerde ve dışarıda  bu yükselişe engel olmak isteyenlere karşı verdiğimiz yeniden diriliş mücadelesinin miracımıza vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Bu vesile ile tüm Yozgatlı hemşerilerimin ve İslam Alemi’nin miraç kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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