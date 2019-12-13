Direksiyon sınavı yapıldı

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu sınavına girmeye hak kazanan kursiyerlere Çayıralan Sürücü Kursu yetkilileri tarafından gerekli, eğitimlerin verildiği, sınavda yeterlilik gösteren, Direksiyon Sınav Komisyonu tarafından daha önce belirlenen kriterler ölçüsünde yeterli görülenlerin ehliyet almaya hak kazandıkları bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, bina sorumlusu, bina yetkilisi, kursa ait iş ve işlemlerin takibini yapan kişi, sınav güvenliğini sağlamak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis memurları ile görevlerini usulünce ifa eden ekiple Direksiyon Uygulama Sınavını tamamladıklarını bildirdi. Bozdağ, ehliyet almaya hak kazanan kursiyerlere kazasız güzel günlerde trafikte iyi bir vatandaş, örnek sürücü olmalarını diledi.