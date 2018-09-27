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Dini Yayınlar anlatıldı

DİYANET İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdülbaki İşcan, Yozgat Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda ‘Dini Yayınlar’ ile ilgili bir seminer gerçekleştirdi.

Dini Yayınlar anlatıldı

DİYANET İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdülbaki İşcan, Yozgat Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda ‘Dini Yayınlar’ ile ilgili bir seminer gerçekleştirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Dini Yayınlar anlatıldı

Seminere Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, müftülük personelleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda yayın faaliyetleri sırasında karşılaşılan problemler ele alındı. Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdülbaki İşcan, “Toplumu din konusunda aydınlatmak ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın personelinin mesleki açıdan gelişmesine katkı sağlamalıyız. Okul öncesi ve okul çağındaki çocukları bilgilendirmek, yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek vermekteyiz. Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak amacıyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kültürel ve benzeri konularda yazı, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı basılı, süreli radyo ve yayınlarını hazırlamak Başkanlığımızın görevidir. Bu kapsamda il ve ilçelerimiz de ki yayın faaliyetlerini ve karşılaşan soruları yerinde tespit etmek amacıyla bu bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yozgat  İl Müftüsü Salih Sezik’te İşcan’a gerçekleştirilen seminerden dolayı teşekkür ederek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu tür seminerlere verdiği önemin altını çizdi.

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