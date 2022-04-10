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Dini ve kültürel yönüyle ramazan

Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Dini ve Kültürel Yönüyle Ramazan’ konulu söyleşi programı düzenlendi.

10 Nisan 2022 Pazar 00:06
Dini ve kültürel yönüyle ramazan

Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı (AŞK Vakfı) Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programına Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, fakülte dekanları, daire müdürleri çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenciler katıldı. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kâmil Büyüker merkeze ilişkin bilgiler vererek merkezin kuruluş amacına uygun etkinlikler düzenleneceğinin altını çizdi. Ramazan ayı manevi hayatımızda seçkin yeri ve değeri olan kutsiyete ve fazilete sahip bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı (AŞK Vakfı) Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, “Ramazan ayı içerisinde cereyan eden olaylardan Ramazan ayının kıymetini anlıyoruz. İnanç sistemimizde Rabbimiz bize her şeyi layıkıyla sunuyor. Bu ayda Kur’an indirildi. Kur’an-ı Kerim'in Ramazan ayı içeresinde levh-i mahfûzdan dünya semasına indirilişinin bir önemi ve anlamı var. Yine bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içerisinde gizlidir. İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen oruç, bu ayda tutulmaktadır. Allah’ın en sevgili kulu, insanlığın yüksek ve en mükemmel ahlak örneği, peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik görevi bu mübarek ayda verilmiştir. Bu sebeple Ramazan ayı manevi hayatımızda seçkin yeri ve değeri olan bir zaman dilimidir” ifadelerine yer verdi. Dr. Ali Şakir Ergin konuşmasında Ramazan ayının zamansal olarak değerlendirilmesi, bu ayda yapılan ibadetlerle Ramazan ayına atfedilen değerler ve bu zaman diliminde yapılan ibadetlerin Müslümanlara kattığı manevi değerler ekseninde şehr-i Ramazanı dinleyicilere anlattı. Ayrıca Dr. Ali Şakir Ergin kendi yaşadığı ve deneyimlediği Ramazan ayı gelenekleri ve Ramazan ayının kendi içinde barındırdığı kültürel mirasları hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.
Söyleşinin sonunda Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ katkılarından dolayı Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı (AŞK Vakfı) Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin’e hediye takdiminde bulundu. Program Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Halil İbrahim Güneşer ve Elif Güneşer tarafından icra edilen ney dinletisinin ardından sona erdi.

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