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Dini İlimler Atölyesi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Merkezim ben ve ailem projesi kapsamında hayata geçirilen Dini İlimler Atölyesi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Dini İlimler Atölyesi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Merkezim ben ve ailem projesi kapsamında hayata geçirilen Dini İlimler Atölyesi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
29 Okunma
Dini İlimler Atölyesi

Dini İlimler Atölyesi’ne katılan Gençlik Merkezi Üyesi gençler, Kuran-ı Kerim ve Mealinin öğrenirken, aynı zamanda da Gençlik Merkezinin bir çok etkinliğinden de gönüllerinde yararlanıyorlar. Dini İlimler Atölyesine katılan gençler Gençlik Merkezinin Langırt, Masa Tenisi, Badminton ve geleneksel çocuk oyunları gibi faaliyetlerine de katılarak eğlenceli vakit geçiriyorlar. 

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