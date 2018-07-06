Dini İlimler Atölyesi’ne katılan Gençlik Merkezi Üyesi gençler, Kuran-ı Kerim ve Mealinin öğrenirken, aynı zamanda da Gençlik Merkezinin bir çok etkinliğinden de gönüllerinde yararlanıyorlar. Dini İlimler Atölyesine katılan gençler Gençlik Merkezinin Langırt, Masa Tenisi, Badminton ve geleneksel çocuk oyunları gibi faaliyetlerine de katılarak eğlenceli vakit geçiriyorlar.