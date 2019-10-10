Din Görevlilerinden Değerler Eğitimi

Şefaatli ilçesinde görev yapan Din Görevlileri Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim öğretim gören öğrencilerle bir araya geldi. Değerler eğitiminin çağımız sorunlarına, değişen, gelişen dünya düzenine karşı maddi/manevi kimliğimizi koruma, muhafaza anlamında birebir etkili iletişim esas alınarak öğrencilerle yakından ilgilenilmesini sağladığı kaydedildi. Öğrencilerin sorularına din görevlilerinin makul ve geçerli cevaplar vermek suretiyle geleceğe umutla bakabilmeleri sağlamaya çalıştıkları ifade edildi.
10 Ekim 2019 Perşembe 00:00