Din görevlileri toplandı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İlçe Müftüsü Nazım Haksever’in gündeme dair konularda personeli bilgilendirmesiyle başladı. Müftü Haksever, din görevlilerine görevlerinde üstün başarılar ve muvaffakiyetler diledi. Toplantı sonrası ‘Ihlamur Ağacı Dikelim, Gönülleri Buluşturalım’ temalı proje kapsamında talep edenlere ‘Ihlamur Ağacı’ temini sağlanmak üzere kayıt yapıldı. Kayıt yaptıran din görevlilerine daha sonra Ihlamur fidelerinin dağıtımı yapılacağı bildirildi. Vatandaşların da Ihlamur Ağacı talep etmeleri halinde İlçe Müftülüğüne giderek, isimlerini yazdırabilecekleri açıklandı.