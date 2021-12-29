Din görevlileri toplandı

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Nakıpzade Camii Müezzin Kayyımı Taner Kocadere’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Din Görevlileri Personel Toplantısına, Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcıları, müftülük personeli, cami görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı. Din görevlilerinin önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Polat, ‘’Bu milletin yarınları ile dertlenerek, bu yolda fedakarca, azimle yürümeniz lazım. Sorulan, danışılan, yol gösteren, rehberlik eden olmaya gayret etmelisiniz. Din görevlisi yaşam tarzı ile toplumdaki rol modellerdendir. Toplumda sevginin ve toplumsal barışın sağlanmasında sizlere büyük sorumluk ve görevler düşmektedir” diye konuştu. Pandemi sürecinde Din Görevlilerinin gösterdiği özverili çalışmalara da değinen Vali Polat, bu hizmette görev alan bütün personele teşekkür etti. Polat, Din Görevlilerinin, toplumun kanaat önderi olduğunu bu yüzden daha hassas ve gayretli olmaları gerektiğini vurguladı. Sahih ve sağlam dini bilginin topluma ulaştırılmasında en büyük görevin Din Görevlilerine düştüğünün altını çizen Polat, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığının, büyük şehirlerden, köylere ve en ücra yerlere kadar teşkilatlanmış büyük bir yapıdır. Sorumluluğu da mesuliyeti de o derece yüksektir. Öyle ki bu hizmet verilen kitlenin belli bir yaşı ve cinsiyeti yoktur. Hizmet alanı toplumun tüm kesimlerini kapsamaktadır’’ dedi. İl Müftüsü Ali Gülden, Müftülüğün her alanda yaptığı hizmetler noktasında Vali Polat’a bilgi vererek, gündemdeki başlıkları değerlendirdi. Gülden, 40’ıncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesinden ve ‘Ailece Camide, Milletçe Duadayız’ temalı programın cemaatlere duyurulmasından bahsederek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Süreli Yayınlarının içeriğine değinip, önemini vurguladı. Toplantı sonunda Gülden, Din Görevlileri adına Vali Polat’a, çiçek takdim etti. Emekliye ayrılan İmam Hatip Behzat Bostan’ı da unutmayan Gülden, plaket takdiminde bulunarak yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•