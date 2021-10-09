Din görevlileri bilgilendirildi

Köse, Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde, Yozgat'ta görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Yozgat Ali Gülden'in de katıldığı toplantıda, Belediye Başkanı Köse, din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti. Köse, hem bu önemli haftayı kutlamak hem de belediye olarak yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi vermek üzere bu toplantıyı düzenlediklerini aktardı. Din görevlileriyle bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu da kaydeden Başkan Köse, belideyi olarak her alanda hizmet verip, projeler uyguladıklarını ifade etti.