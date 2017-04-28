Dilencilere göz açtırmıyorlar!

Bu kapsamda alt geçitlerde, cami önlerinde ve şehrin merkezi yerlerinde çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, özellikle başka illerden Yozgat’a gelerek çocuklarıyla dilenenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Son günlerde çevre illerden gelip kendilerini Bayırbucak Türkmeni olarak tanıtan dilencilere yönelik operasyon düzenlediklerini söyleyen Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, “Son günlerde şehrimize dışarıdan gelip Bayırbucak Türkmenleri adı altında şehrin muhtelif yerlerine çocuklara dilencilik yaptırılıyor. Bunların bir kısmını emniyetle birlikte çalışarak Yozgat’tan gönderdik. Halkımız bu kişilere ne evlerini kiraya versinler ne de boş arsalara konaklamalarına müsaade etsinler. Bu konuda emniyetin de bilgisi var. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu durumlarda 155 Emniyet ve 153 Zabıtayı ararlarsa biz gereğini anında yaparız” dedi.

Kırşehir’den, Çanakkale’den, Kırklareli’nden geldiklerini söylüyorlar. Onlar güvenilir insanlar değiller. Halkın dikkatli olması gerekiyor. Toplanan dilencilere 15 yaşından küçük olanlara kanunen hiçbir şey yapamıyoruz. Ama büyükleri gördüğümüzde kimlik tespitlerini yapıyoruz daha sonra işlemlerinin ardından geldikleri yerlere gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Baran, Yozgat’ta dilenci operasyonlarının devam edeceğini ve onlara taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.