Dilenci sayısı arttı

Dilenciler özellikle de cami önlerini mesken tutuyor. Gün geçtikçe sayıları artan çeşitli il ve ilçelerden Yozgat şehir merkezine gelerek insanların duygularını sömüren dilenciler, özellikle cami önlerinde ve insanların yoğun olarak kullandıkları caddelerde el açmaya devam ediyor. Camide namaz kılan vatandaşı rahatsız eden dilencilere yine müdahale cami cemaatinden geliyor. Cami önlerinde çoğunlukla kadın dilenciler yer alırken birçoğu da insanları daha fazla etkilemek için soğuk kış günlerinde ellerinde çocuklarıyla sabahtan akşama kadar para topluyor. Dini duyguların istismar edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, dilenciliği meslek haline getiren duygu sömürücülerine karşı müdahalenin yetersiz olduğunu ve yetkililerin dilencilere karşı daha fazla önlem almalarını ve insanların da dilencilere itibar etmemeleri gerektiğini söylüyorlar.