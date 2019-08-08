Dilenci operasyonu

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Zabıtalar, yakaladıkları dilencileri, zabıta müdürlüğüne götürerek üst ve çanta araması yaptı. Dilencilerin topladıkları paralara tutanaklarla el konuldu.
İl dışından gelen dilenciler, geldikleri şehirlere gönderildi.
08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.