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DİKKATE ALMAYIN!

YOZGAT Valiliği, art niyetli kişilerin özel kalem müdürlüğünün ismini kullanarak, dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı yönünde ihbarların geldiğini belirtip, buna itibar edilmemesi konusunda uyardı.

DİKKATE ALMAYIN!

YOZGAT Valiliği, art niyetli kişilerin özel kalem müdürlüğünün ismini kullanarak, dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı yönünde ihbarların geldiğini belirtip, buna itibar edilmemesi konusunda uyardı.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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DİKKATE ALMAYIN!

-Yozgat Valiliği, Özel Kalem Müdürlüğü adı kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını duyurdu

Valilik sitesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çiftçi ve aynı makam ismi kullanılarak, iş adamları, esnaf, hayırseverin ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları belirtildi. Bu kişilerin, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye almak için yardım toplama bahanesiyle para talebinde bulunarak, dolandırıcılık teşebbüslerinin artarak devam ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. Gerek devletin, gerek hükümetin gerekse valiliğin hiçbir kimseden yardım toplamadan, dezavantajlı guruplara gereken yardımı kendi imkanlarıyla sağlamakta olduğu vurgulandı. Yozgat Valiliği’nin ‘vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi’ bulunmadığının altı çizildi. Yozgat Valiliği, Vali, Vali Yardımcıları Özel Kalem Müdürünün ismi kullanılarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, ‘Tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü (0354) 212 10 10 numaralı telefon ile görüşerek, durumu bildirmelerini, ardından 112 numaralı Acil Çağrı Merkezinden kolluk kuvvetlerine ulaşarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur’ denildi.

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