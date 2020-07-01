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DİKKATE ALMAYIN!

Aydıncık Kaymakamlığı, korona virüs ile ilgili asılsız iddialara vatandaşların itibar etmemesini istedi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:01
DİKKATE ALMAYIN!

AYDINCIK Kaymakamlığı, İlçede korona virüs (covid-19) ile ilgili birtakım asılsız paylaşımlar yapıldığına dikkat çekerek, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan, “Aydıncık karantinaya alınmış veya bir mahalle karantinaya alınmış’ gibi yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek şekilde asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Kaymakam Emirhan Arıkan imzası ile Kaymakamlık internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan konuyla alakalı olarak, İlçede kendi şüpheleri ile Aydıncık Devlet Hastanesine gelen hastaların, sağlık görevlilerince kişisel koruyucu ekipman ve gerekli tedbirle, tahlil sonuçları pozitif çıkan dört vatandaşın hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, ‘’Sonuçları pozitif çıkan hastalarımızın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerde herhangi bir vakaya rastlanmamış olup, tedbir amaçlı gözlem altına alınmışlardır. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaymakamlık koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları sistemli ve organize bir şekilde gerekli tüm önlemleri almaktadırlar. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar haricinde yapılan paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir’’ denildi.

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DiKKATE ALMAYIN!
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