Duyuru panolarında dikkat çekmek ve Hastane Randevu Merkezi 182 MHRS Çağrı merkezini tanıtmak amacıyla Komik Yozgat şivesi ile hazırlanan reklamlar hem vatandaşların ilgisini çekiyor, hem de hastane ile hasta diyaloglarını sağlamlaştırıyor.

İlçenin değişik bölgelerinde 182 MHRS Çağrı Merkezi’ni tanıtmak amacıyla hazırlanan reklamlar görsel içerikleriyle de dikkat çekiyor.