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Dikkat çekiyor!

28 Aralık 2016 Çarşamba 04:38
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Yerköy Devlet Hastanesi, Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ni (MHRS) vatandaşlara daha iyi anlatmak amacıyla, dikkatleri üzerine çeken duyuru panolarına özel reklamlar hazırlattı.

Dikkat çekiyor!
Duyuru panolarında dikkat çekmek ve Hastane Randevu Merkezi 182 MHRS Çağrı merkezini tanıtmak amacıyla Komik Yozgat şivesi ile hazırlanan reklamlar hem vatandaşların ilgisini çekiyor, hem de hastane ile hasta diyaloglarını sağlamlaştırıyor.
İlçenin değişik bölgelerinde 182 MHRS Çağrı Merkezi’ni tanıtmak amacıyla hazırlanan reklamlar görsel içerikleriyle de dikkat çekiyor.
Yerköy Devlet Hastanesi’nde hazırlanan özel reklamlar, “Nörüyon gı, nörüyüm, istediğim saatte istediğim tohtura sıra beklemeden muayene oluyorum” gibi yerel şive içeren sözcüklerden oluşuyor.

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