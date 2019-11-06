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Dikim alanı belirlendi

AYDINCIK İlçesinde, 11 Kasım tarihinde yapılacak törenle fidanların toprakla buluşturulacağı alan hazır hale getirildi.

Dikim alanı belirlendi

AYDINCIK İlçesinde, 11 Kasım tarihinde yapılacak törenle fidanların toprakla buluşturulacağı alan hazır hale getirildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Dikim alanı belirlendi

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, fidan dikim alanında incelemelerde bulundu. Başkan Koçak, ‘’Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı sizde sahiplenin. Gelecek nesillere daha yeşil bir Aydıncık bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz’’ diyerek, vatandaşları, kampanyaya katılmaya davet etti. 

Anahtar Kelimeler:
Dikim Alanı Belirlendi
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